Julie vermeire poseert in opvallend badpak: «Hoe mooi is dat!?» (foto)

Julie vermeire vertoeft momenteel (nog heel even) in Provence-Alpes-Côte d’Azur, een regio in het zuidoosten van Frankrijk. De 24-jarige dochter van Jacques Vermeire geniet er van zomerse temperaturen en deed dat niet alleen op het strand, maar ook op een jacht.

Bewondering

Ze deelde een kiekje ervan op Instagram, maar het is vooral haar opvallend uitgesneden badpak dat de aandacht trekt. «Geweldig badpak», «Je gaat wel met ‘kottekes’ bruinen», «Dat is nu eens een schoon badpak se», «Wat een lichaam!», en «Hoe mooi is dat!? Zo’n prachtig badpak en op jouw lijf geschreven», wordt er gereageerd.

Opmerking van Regi

Anderen zijn dan weer niet te vinden voor het speciale ontwerp. «Mooie foto, maar ben ik nu de enige die dit echt geen mooi badpak vindt? Smaken verschillen en maar goed ook hé», «Iedereen loopt met hetzelfde badpak in Saint-Tropez», «De crocs van de badpakken!», klinkt het nog. En ook niemand minder dan Regi Penxten deelde zijn mening. «Ik wil mijn badpak terug», grapt hij.