Julie Vermeire over bijwerkingen na haar vaccinatie: «Stilaan begon het te beteren»

Uitzweten

Ze kreeg heel veel vragen van volgers over hoe ze zich achteraf voelde. «Toen ik de prik net gekregen had, voelde ik me de hele dag best actief. In de late namiddag begon ik een beetje moe te worden en kreeg ik hoofdpijn. Later op de avond had ik spierpijn, vooral in mijn nek, rug en benen. ’s Nachts heb ik het nog wat uitgezweet. De dag erna had ik ook nog wat hoofdpijn, maar in de namiddag begon dat allemaal stilaan te beteren. Afgelopen nacht heb ik goed geslapen, dus ik voel me vandaag super goed», vertelt ze.