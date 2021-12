Julie Vermeire doet aan gezinsuitbreiding: «Nu al zo verliefd!» (foto)

Stiekem wilde Julie Vermeire al heel lang een eigen hond, maar het is er nooit van gekomen. Tot nu! De 23-jarige influencer en actrice is vanaf vandaag het trotse baasje van een Australische labradoodle die luistert naar de naam Sunny. «Mijn geluk kan niet op! Eindelijk is het zover. Welkom liefste Sunny. Nu al zo verliefd!», is ze enthousiast op Instagram.

Verwennen

Haar volgers zijn enorm blij voor haar en Laurins. «Wat een schatje!», «Past perfect in het gezinnetje», en «Die gaat nogal verwend worden. Eindelijk een hondje voor jou», klinkt het onder meer in de reacties.

Eigen Instagrampagina

Julie maakte zelfs al een Instagrampagina aan voor haar schattige viervoeter. Die heeft op het moment van schrijven al bijna 700 volgers.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto's te bekijken.