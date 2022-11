Julie Van den Steen reageert op liefdesgeruchten met Jens Dendoncker: «Er is zeker een klik»

Enkele weken geleden paradeerden Julie Van den Steen (30) en Jens Dendoncker (32) samen op de première van ‘Zillion’, allebei in een opvallend blauw kostuum. Gezien Jens sinds september weer vrijgezel is en Julie al een tijdje single is, draaide de geruchtenmolen meteen op volle toeren. Nu blijkt dat ze samen het nieuwe programma ‘Even Goede Vrienden’ gaan presenteren en Julie naar aanleiding daarvan op Instagram een foto deelde waarop ze elkaar een knuffel geven, werd het er qua vermoedens niet beter op.

Gewoon vrienden

In Dag Allemaal reageert het presentatieduo op die speculaties. «Ja, we kunnen dat in primeur voor jullie bevestigen. We zijn zelfs verloofd, en zwanger», knipoogt Jens. «En Jens draagt het kind», lacht Julie. Niets van aan dus... «Uiteraard. Toch grappig dat als twee mensen op zo’n gelegenheid naast elkaar staan, ze meteen beschouwd worden als koppel», verduidelijkt Julie. «We zijn gewoon vrienden, al kenden we elkaar tot de voorbereidingen van deze quiz nu ook weer niet waanzinnig goed», vult Jens aan. «Er is zeker een klik. We werken graag samen en horen elkaar af en toe privé», aldus Julie.

Geen façade

Opvallend is dat ze allebei heel open durven te praten over mentale problemen. «Ik denk wel dat dat ons bindt, wij pretenderen geen van beiden iemand te zijn die we niet zijn», legt Jens uit. «Misschien heeft dat er onbewust voor gezorgd dat we tot elkaar aangetrokken zijn, professioneel gezien», gaat Julie verder. «We bellen elkaar niet over ons bezoek aan de psycholoog of moeilijke periodes in ons leven, maar inderdaad, façade is er bij ons niet. What you see is what you get», besluit ze.

Julie Van den Steen en Jens Dendoncker op de première van ‘Zillion’: