Julie Van den Steen: «Aandachtige kijkers hebben dat zeker al opgemerkt aan mij»

Sinds haar overstap van de VRT naar VTM is Julie Van den Steen niet meer weg te denken van het scherm. Ze is enorm gegroeid als presentatrice, al moet ze op één klein dingetje nog wat oefenen...

Twee jaar geleden nam Julie Van den Steen afscheid van MNM, waar ze vijf jaar lang de sidekick van Peter Van de Veire was in de ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’. Sindsdien werkte ze mee aan verschillende VTM-programma’s, zoals ‘Beat VTM’, ‘The Masked Singer’ en ‘Game of Talents’.

Hakken

Momenteel presenteert de 29-jarige blondine uit Gent het programma ‘Vakantiehuis for Life’. Dat doet ze goed, en zelf vindt ze dat ze bij dit programma minder last van stress heeft dan bij andere projecten. «Ik ben aan het groeien als presentatrice, maar op mijn tempo. Bij opnames in een studio valt het nog te veel op dat ik zenuwachtig ben, bijvoorbeeld. Ik kijk dan heel streng, maar dat is van nervositeit en schrik om mensen teleur te stellen. Voor een programma als ‘Vakantiehuis for Life’ heb ik veel minder stress, omdat ik daar minder het gevoel heb dat er een camera op mij gericht staat. Oh, wat ik ook nog wil leren: natuurlijk lopen op hoge hakken in een tv-studio. Aandachtige kijkers is het zeker al opgevallen dat dat me niet altijd even goed afgaat. (lacht) Echt, ik snap niet hoe andere vrouwen dat doen», vertelt ze in TeVe-Blad.

Spelprogramma

Julie is overigens binnenkort terug te zien als jurylid in ‘The Masked Singer’ en daarnaast werkt ze ook nog aan een nieuw project. «Veel mag ik er nog niet over zeggen, maar het wordt een spelprogramma rond familie en buitenstaanders die willen binnendringen. Kandidaten mogen zich trouwens nog melden via de site van VTM!», besluit ze.