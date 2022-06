Julia van K3 verbaast volgers met foto van haar moeder: «Niet normaal hoe hard jullie op elkaar lijken!»

Sinds december van vorig jaar geeft Julia Boschman het beste van zichzelf naast K3’tjes Marthe en Hanne. De 20-jarige blondine postte afgelopen weekend een kiekje van zichzelf en haar moeder. «Ik heb het van mijn mama», knipoogt ze erbij.

Verbijstering

Haar volgers bevestigen die stelling. Sommigen kunnen hun ogen zelfs niet geloven. «Twee druppels water», «Dezelfde ogen, dezelfde wimpers en hetzelfde haar, wat prachtig!», «Niet normaal hoe hard jullie op elkaar lijken!», «Amai wauw, echt je spiegelbeeld», «Net een tweeling zeg», en «Oh, ik dacht dat het je zus was, maar nu snap ik vanwaar jij zo’n knappe looks hebt», lezen we onder meer in de reacties.