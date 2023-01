Jubileum editie Gala Gouden K’s bekroont pak nieuwe namen

Het Gala van de Gouden K’s, dat elk jaar een overzicht biedt van wie in de media en showbizz het meest populair is bij de Vlaamse kinderen, heeft zaterdag zijn tiende editie gevierd. Kijkers van Ketnet konden zelf online hun stem uitbrengen. De Ketnet-awardshow leverde enkele verrassende winnaars op.

Nieuwkomers waren onder meer Loena Hendrickx (Suprise), Karrewiet (Ketnet-programma), Steffi Mercie (TikTok-ster) en Furtjuh & Gewoon Thomas (YouTube-hit). Zij wonnen voor het eerst een Gouden K. Daarnaast gingen ook Pommelien Thijs (Song met ’Ongewoon’), Francisco Schuster (Acteur), Camille (Artiest) en #LikeMe (Ketnet-serie) net als vorig jaar met een award naar huis. The Masked Singer won een Gouden K als beste familieprogramma en Isa Humblet van Down the road kreeg de prijs voor beste outfit.

Bekende gezichten

De prijzen werden zaterdag uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. Ketnetters en hun ouders konden er genieten van verschillende optredens. Ook bekend Vlaanderen was goed vertegenwoordigd, met onder meer de Ketnet-wrappers, Metejoor, Oscar and the Wolf, Natalia, Aster Nzeyimana, James Cooke, Danira Boukhriss Terkessidis, Kawtar Ehlalouch, K3 en Regi. De show werd ook integraal uitgezonden op Ketnet, Eén, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op VRT MAX.

Ook volgende week woensdag om 13.30 uur wordt het Gala nog eens herhaald op Ketnet.