Josje Huisman (ex-K3) probeert compleet andere haarkleur uit: «Ik vind het nog wel leuk staan!» (foto)

Josje Huisman kennen we uiteraard nog als de (toenmalige) ‘blonde van K3’, maar hoe zou de zangeres eruitzien met een andere haarkleur? Wel, daar krijgen we nu een héél goed beeld van...

Waar is de tijd dat K3 nog bestond uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Josje Huisman... Wel, dan moeten we even terug naar de periode van 2009 tot 2015. Karen was de ‘rosse’, Kristel de donkerharige en Josje de blonde van de populaire meidengroep.

Incognito

Maar wat als Josje nu eens een ros of donker kapsel had? Wel, dat testte de 36-jarige zangeres uit met enkele pruiken en het resultaat deelde ze op Instagram. «Ik vind het nog wel leuk staan eigenlijk! Ik heb echt heel veel pruiken in mijn kast liggen die ik ooit eens wilde gebruiken voor een videoclip. Ook leuk voor een avondje incognito», schrijft ze erbij.