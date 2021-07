Jørney uit ‘Ex on the Beach’ is zwanger, maar: «Odim en ik zien en spreken elkaar niet»

Het gerucht deed al een tijdje de ronde, maar nu heeft Jørney zelf bevestigd dat ze in verwachting is van Odim. Het koppel kent momenteel wel wat relatieproblemen. «Hoe het ook gaat lopen tussen ons, we hebben sowieso afgesproken dat we goede ouders samen zullen zijn», klinkt het.

Jørney en Odim, die meededen in de meest recente editie van ‘Ex on the Beach’, verwachten samen een kindje. Dat gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar nu bevestigt Jørney het nieuws op haar YouTube-kanaal. Ze hielden het stil tot ze zeker waren dat ze het kindje zouden houden. «Wat er rondgaat over mijn zwangerschap, is waar. Ik ben nu al een tijdje zwanger en de reden dat ik het niet heb verteld, is omdat ik eigenlijk in alle rust met Odim samen wilde nadenken over welke beslissing wij zouden nemen. En niet in een sociale gijzeling terecht wilde komen. We zijn samen tot de conclusie gekomen – toen ging alles nog heel goed tussen ons – dat we het graag willen houden. We zijn er toch best wel blij mee», vertelt ze.

Tijd nodig

De 24-jarige blondine uit Breda voegt er wel aan toe dat het niet zo goed gaat tussen haar en Odim. «Net zoals ieder stel hebben we wat privé-omstandigheden momenteel. Maar hoe het ook gaat lopen tussen ons, we hebben sowieso afgesproken dat we goede ouders samen zullen zijn. Ik weet ook zeker dat ik als moeder zijnde altijd heel erg mijn best zal doen om het zo goed mogelijk en volwassen mogelijk te doen. En ik ben ervan overtuigd dat Odim dat ook gaat doen. We hebben gewoon even tijd nodig», besluit ze.

Je kan het bewuste fragment hieronder bekijken vanaf 8:42.