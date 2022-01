Jørney uit ‘Ex on the Beach’ onthult EINDELIJK naam van pasgeboren kindje

Jørney, die we kennen uit ‘Ex on the Beach’, beviel op kerstavond van een meisje. Eerder zei de 24-jarige blondine dat ze opgelucht was dat het eindelijk zover was, want ze had geen makkelijke zwangerschap. «Het was een ontzettend pittige zwangerschap. Deelname aan ‘Ex on the Beach’, sociale media, een vaste relatie, verhuizen, een bedrijf opgestart, een nieuwe carrière en daarnaast nog ZWANGER!? Nee, makkelijk was het voor ons niet», klonk het.

Kleine prinses

De naam van hun dochtertje maakten Jørney en Odim nog niet bekend. Nu doen ze dat wel, in een vlog op hun YouTube-kanaal. «We hebben jullie lang in spanning gehouden, maar iedereen mag vanaf nu weten dat onze kleine prinses haar naam Aliyaah is! We zijn zo super gelukkig met ons lieve meisje», glundert ze.