Jørney uit ‘Ex on the Beach’ bevallen van eerste kindje: «Onbeschrijfelijk gevoel!»

Jørney, die we kennen uit ‘Ex on the Beach’, is voor het eerst mama geworden. Dat deelde ze mee op Instagram.

De 24-jarige blondine en haar vriend Odim zijn op kerstavond de trotse ouders geworden van een dochtertje. De naam van het kindje maakten ze (voorlopig) niet bekend.

Pittige zwangerschap

Jørney geeft mee dat de zwangerschap behoorlijk zwaar was, maar dat ze erg blij is nu ze haar kindje eindelijk kan vasthouden. «Het was een ontzettend pittige zwangerschap. Deelname aan ‘Ex on the Beach’, sociale media, een vaste relatie, verhuizen, een bedrijf opgestart, een nieuwe carrière en daarnaast nog ZWANGER!? Nee, makkelijk was het voor ons niet.»

Prioriteit nummer één

«Maar het was het allemaal waard. Onbeschrijfelijk hoe bijzonder het is wanneer je je kindje eindelijk vast hebt in je armen en het hele proces ernaartoe. Hoe prachtig werkt ons vrouwenlichaam!? Moeder Natuur is zoiets speciaals. Wij gaan nu samen als gezin 100% genieten van ons kleine meisje. Prioriteit nummer één! Dank jullie wel voor alle lieve berichtjes, felicitaties en tips ook rondom mijn zwangerschap en naar de bevalling toe lieverds», klinkt het.