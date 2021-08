Joni Ceusters uit bekritiseerde ‘De Redders’: «Ik heb er totaal geen spijt van»

Tijdens de zomervakantie komen er traditioneel weinig nieuwe televisieprogramma’s uit, maar ‘De Redders’ is een van de uitzonderingen. Daarin helpt een team van redders vakantiegangers die in benarde situaties terechtkomen uit de nood.

Met Julie Vermeire in de cast zou je verwachten dat het programma behoorlijk zou scoren, maar voorlopig moeten ze het doen met slechts 58.000 kijkers. Op sociale media valt er ook harde kritiek te lezen. «Ik voel plaatsvervangende schaamte als ik naar ‘De Redders’ kijk», klinkt het onder meer.

Competitiebeest

Een van de redders, Daan, wordt vertolkt door Joni Ceusters, die we nog kennen van ‘Kamp Waes’. Zijn entourage is alvast enthousiast over zijn rol. «Mijn ouders en vrienden waren natuurlijk heel benieuwd om te zien hoe ik het ervanaf breng. Want ze weten dat ik er veel tijd in heb gestoken. De reacties die ik persoonlijk al heb gekregen, zijn positief. Vrienden zeggen dat ze niet echt een heel andere Joni te zien krijgen. De gelijkenis tussen mezelf en Daan is niet veraf. Hij is net als ik een competitiebeest», vertelt hij in TV Familie.

Uitdaging

De 24-jarige acteur is in het echt leven ook onder meer redder. Zo werd hij opgemerkt en gevraagd om mee te spelen in het programma. «Ik ben opgeleid als redder, ja. Voornamelijk in het zwembad. En ik beoefen de sport ‘reddend zwemmen’. Via die weg ben ik in ‘De Redders’ beland. Op de reddersdienst kregen we een mail dat een productiehuis op zoek was naar mensen voor een tv-reeks. Onder aanmoediging van vrienden én met veel enthousiasme - ik hou van uitdagingen - heb ik me ingeschreven», klinkt het.

Acteerlessen

Voor Joni was ‘De Redders’ zijn vuurdoop als acteur. Bang was hij daar niet voor. «Omdat we allemáál geen acteerervaring hadden. Ik vond het vooral spannend. We hebben acteerlessen gekregen van acteurs Brik Van Dyck en Leen Dendievel. Zij hebben ons geleerd hoe we nog meer in ons personage kunnen kruipen. Dat gaf vertrouwen», legt hij uit.

Jongensdroom

Door zijn rol in ‘De Redders’ heeft Joni nu de smaak te pakken als acteur. «Ik hou van once in a lifetime-uitdagingen. Dus, mochten er zo nog zijn: laat maar komen! Ik ben sinds een tijdje kapitein bij de brandweer en daar kruipt veel tijd in. Da’s een jongensdroom die ik niet zomaar wil opgeven. ’t Was heavy, de combinatie met mijn job bij de brandweer en de opnamen voor ‘De Redders’. Ik heb maandenlang zeven dagen op zeven gewerkt. Dat was zwaar, maar ik heb er totaal geen spijt van dat ik aan ‘De Redders’ heb meegewerkt», besluit hij.

‘De Redders’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 19u55 op Play4.