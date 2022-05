Johan Derksen kondigt terugkeer ‘Vandaag Inside’ aan, maar Talpa nuanceert

«We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is», aldus een korte verklaring van Talpa Network. «Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.»

Het is dus nog hoogst onduidelijk of ‘Vandaag Inside’ maandag aanstaande, zoals Derksen eerder had aangekondigd, zal terugkeren. Aan de AD vertelde Derksen bovendien dat hij niet zelf opgestapt had na de commotie. «Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben, ik kan wel tegen een stootje. Maar als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie, daar heb ik echter niets van gemerkt.»

Onder vuur

De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest. Hij bood geen excuses aan.