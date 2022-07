Jitske Van de Veire poseert halfnaakt, maar foto wordt (even) verwijderd door Instagram

Instagram is vrij streng als het gaat om expliciet beeldmateriaal en verwijdert daarom regelmatig te blote foto’s. Dat overkwam Jitske Van de Veire onlangs toen ze twee foto’s uploadde: eentje waarop ze een topje en een slipje draagt, en eentje waarop ze halfnaakt poseert terwijl ze haar borsten bedekt.

Niet akkoord

Het populaire platform haalde de kiekjes offline wegens ‘pornografische content’. De 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ toonde de foto’s opnieuw in haar Insta Stories en uitte haar ongenoegen over het feit dat ze weggehaald werden. «Deze twee foto’s werden verwijderd wegens ‘te pornografisch’. Get a grip, Instagram», schreef ze erbij. Ze vocht de beslissing aan en enkele uren later maakte Instagram de ‘censuur’ ongedaan. «Allez merci!», reageerde Jitske daarop.

Preuts

De meeste volgers vonden de verwijdering eveneens ongepast. «Je ziet toch niks? Allemaal preutse mensen daar», «Weinig pornografisch aan, alleen maar een naturel sterke mooie vrouw te zien», en «Dan heb ik toch al ergere dingen zien passeren», wordt er gereageerd.

Mediageil

Een enkeling vond het echter «eigenlijk wel waar». «Ze doet het ervoor, om reacties uit te lokken, mediageil ofzo», lezen we ook. Al namen meteen enkele mensen het op voor Jitske. «Ik ken Jitske nu al ettelijke jaren persoonlijk. Als er nu iets is dat ze niet is, is het mediageil. Ze gebuikt (sociale) media om statements te maken, ten goede van vrouwen en bij uitbreiding de volledige queer-community. Indien je daar mediageilheid in ziet, zegt dat veel over jouw zogenaamde ‘mensenkennis’. Bij het niet eens zijn, is ontvolging dan ook aan te raden. Negativisme hebben we al genoeg in de wereld», luidt het.

Instagram Stories / @jitskevandeveire