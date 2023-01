Jitske Van de Veire onderging ooglidcorrectie: «De blauwe plekken neem ik erbij» (foto)

Opvallend beeld op de Instagrampagina van Jitske Van de Veire. De 29-jarige eigenares van kapperszaak Jitske Knipt poseert met gesloten en gehavende ogen op een eerlijke foto. Ze onderging immers een ooglidcorrectie, een chirurgische ingreep waarbij afhangende bovenste oogleden weggewerkt worden.

Zicht belemmerd

De dochter van Peter Van de Veire had daar een goede reden voor. «Omdat ik 20 kilo afviel en mijn zicht belemmerd werd door mijn oogleden die zwaar werden/hingen en hoofdpijn. Daarnaast deed ik het ook echt voor mij: het voelde niet meer als mezelf. Deze kleine ingreep is een grote stap terug naar mij. DE BLAUWE PLEKKEN EN PLAKKERS NEEM IK ERBIJ», schrijft ze.

Respect

In de reacties is alleen maar steun van haar volgers te bespeuren. «Goed voor jou! Doen waar jij je goed bij voelt om jezelf te kunnen zijn. Respect», «Je bent niemand een uitleg verschuldigd, jij moet doen wat je gelukkig maakt», en «Het viel me inderdaad al op dat je was afgevallen, maar 20 kg amai!», wordt er gereageerd.