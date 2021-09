Jitske Van de Veire: «Nooit gedacht dat ik ooit zelfzeker in bikini op strand zou durven liggen» (foto)

De 27-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ geniet momenteel van zon, zee en strand. Ze besloot om een bikinifoto te delen op Instagram. «Nooit gedacht of durven dromen dat ik ooit zelfzeker op een strand in bikini zou kunnen liggen. But I did. Dankbaar mens», klinkt het.

Walgelijke reactie

Jitske probeert al jarenlang bij te dragen aan body positivity. Enkele maanden geleden reageerde een volger nog met «Vettige koe» op een lingeriefoto van haar. Ze liet het commentaar niet zomaar passeren. «Zie je dit? Een reden waarom ik vroeger nooit een short durfde aandoen. Lief zijn», schreef ze toen op Instagram.

Instagram Stories / @jitskevandeveire