Jitske Van de Veire deelt intiem moment met vriendin: «Hoe schoon is dat!» (foto)

Sinds april 2021 vormt Jitske Van de Veire een koppel met Dym. Inmiddels is het zelfs al haar verloofde, want begin november vroeg Dym haar ten huwelijk en zei ze volmondig ‘ja’.

Ondernemen

De 29-jarige eigenares van kapperszaak Jitske Knipt postte vandaag op Instagram een foto waarop ze elkaar kussen in bed. «Liefde is samen ondernemen zodat we 24/7 samen kunnen zijn maar nog steeds het gevoel hebben dat het te weinig is», schrijft ze erbij.

Schattigaards

Haar volgers zijn erg blij voor hen. «Prachtig!», «Hoe schoon is dat!», « Geniet ervan, meiden! Het leven is al kort genoeg en azijnzeikers zitten er overal», en «Cuties», lezen we in de reacties.