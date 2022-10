Jitske Van de Veire deelt eerlijke foto van zichzelf: «Vroeger zou ik dat verstopt hebben»

Jitske Van de Veire heeft een foto gedeeld waarop ze zichzelf toont zoals ze is, zonder make-up of filter. Haar volgers uiten hun bewondering voor haar.

Jitske Van de Veire pleit al een tijdje voor body positivity en draagt daar regelmatig aan bij door zelf ook héél eerlijke kiekjes te delen. Zo poseerde de 29-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ gisteren nog op Instagram. Onbewerkt, en dat terwijl ze niet goed in haar vel zat. «Zonder make-up. Zonder filter. Ik huilde deze ochtend nog, elke dag. Mijn slaap is nihil en mijn PMS gaat hard. Vroeger zou ik de kringen en de opgezwollen oogleden verstopt hebben. Nu moogt ge zien dat ik mens(elijk) ben», schrijft ze erbij.

Dankbaar

Haar volgers tonen massa’s respect voor haar. «Jij bent mooi naturel, geen make-up nodig», «Puur natuur en altijd jezelf zijn. Zó mooi. Lieverd, blijf altijd jezelf. Je bent zo’n mooi mens. Ik hou daarvan», en «Jij bent gewoon op alle vlakken oké. Met of zonder make-up... Jij bent mooi en ik ben dankbaar voor wat je ook deelt. Je bent een mens zoals een mens hoort te zijn. Zichzelf...», lezen we onder meer in de reacties.