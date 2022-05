Jérémie Makiese stoot met ‘Miss You’ door naar finale van Eurovisiesongfestival

Jérémie Makiese zal België zaterdag vertegenwoordigen op de finale van het Eurovisiesongfestival. Met het nummer ‘Miss you’ was hij donderdagavond als zestiende aan de beurt in de halve finale in het Italiaanse Turijn. De winnaar van ‘The Voice Belgique’ wist nu ook de harten van internationale juryleden en kijkers te winnen.

Gehuld in een glimmend jasje begon Makiese zijn optreden alleen op het podium van de Pala Olimpico. Na een sterke start vervoegden vier dansers hem. Hij ging door op hetzelfde elan en leverde een puike prestatie af. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hij werd als eerste halvefinalist geselecteerd.

Naast België wisten ook Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië een plekje in de finale te bemachtigen. Een glittercowboy op een fluwelen rodeostier uit San Marino haalde de finale niet. Ook voor Israël, Georgië, Cyprus, Ierland, Noord-Macedonië en Montenegro stopt het Eurovisiesongfestival hier, bij de tweede halve finale.

Winnaar nu al bekend?

Volgens internationale bookmakers zal Oekraïne de liedjeswedstrijd winnen, omdat veel kijkers met hun stem voor Oekraïne hun solidariteit met het land willen betuigen. De favoriet plaatste zich dinsdag voor de finale, samen met Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Moldavië en Nederland.

De zogenaamde «big five» - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - zijn automatisch geplaatst voor de finale. Omdat Italië het gastland is, was het al zeker van een finaleplek. Na Napels in 1965 en Rome in 1991 vindt het Eurovisiesongfestival voor de derde keer plaats in Italië.

Het Eurovisiesongfestival wordt georganiseerd door de European Broadcasting Company (EBC) die alle publieke omroepen in Europa verenigt. De Italiaanse presentator Alessandro Cattalan, zangeres Laura Pausini en de Brits-Libanese zanger Mika praten de show aan elkaar.

Volgorde

Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn zal België als 16de van de 25 landen aan de beurt zijn. Jérémie Makiese kwam ook donderdagavond tijdens de tweede halve finale al als zestiende van achttien landen aan de bak.

Een loting bepaalt of artiesten in de eerste of tweede helft van de wedstrijd moeten opdraven. Daarna leggen de producenten zelf de precieze volgorde vast om «de meest opwindende show mogelijk» te maken.

België won het Eurovisiesongfestival maar één keer: in 1986, toen de dertienjarige Sandra Kim ‘J’aime la vie’ bracht.