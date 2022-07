Jennifer Lopez poseert naakt voor 53ste verjaardag: «Mooiste vrouw ter wereld»

Om haar nieuwe Booty Balm, een crème tegen cellulitis, in de verf te zetten, ging de 53-jarige actrice en onderneemster uit de kleren voor de camera, aan de vooravond van haar verjaardag. In een interview met People legt ze uit dat haar hele lichaam verzorgen, bijdraagt aan haar zelfvertrouwen: «Ik voel me het meest zelfverzekerd wanneer ik voldoende slaap, mijn positieve affirmaties herhaal, mijn skincare- en eetroutines volg en fitness», getuigt JLO. «Ik wil voor jezelf zorgen normaliseren. Het is niet iets egoïstisch, het is iets voedend. Als je niet voor jezelf kan zorgen, kan je al zeker niet voor iemand anders zorgen.»

«Schoonheid kent geen leeftijd»

Ook op haar 53ste wil Lopez investeren in haarzelf en haar lichaam: «Schoonheid heeft geen houdbaarheidsdatum. In mijn wereld wordt jong zijn verheerlijkt en worden vrouwen afgeschreven vanaf een bepaalde leeftijd», zegt ze. «Je kan er goed uitzien en je geweldig en sexy voelen op iedere leeftijd. Ik hou echt niet van de zin ‘Je ziet er goed uit voor je 40ste’, of ‘Je ziet er goed uit voor je 30ste’ of ‘Je ziet er goed uit voor je 50ste’. Waarom niet gewoon: ‘je ziet er goed uit’?»

«Ik ben zo oud als mijn leeftijd, maar ik voel me geweldig en gelukkiger dan ooit», besluit de actrice.

Sprakeloos

Online kunnen de foto’s alvast op veel lof rekenen. «Prachtig», «De mooiste vrouw ter wereld» en «je maakt ons sprakeloos» klinkt het onder andere. Ook wensen veel fans haar een gelukkige verjaardag.