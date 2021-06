Jennifer Aniston schept EINDELIJK duidelijkheid over haar en Brad Pitt

Toen Brad Pitt (57) na een huwelijk van vijf jaar in 2019 scheidde van Angelina Jolie (46) hoopten heel wat fans dat hij opnieuw dichter naar Jennifer Aniston toe zou groeien. Ze waren immers getrouwd van 2000 tot 2005. Hun hartelijke begroeting op de Oscars van 2020 en het feit dat Brad aanwezig was op het verjaardagsfeestje van Jennifer deed de geruchtenmolen alleen maar sneller draaien.

Vriendschap

In de talkshow van Howard Stern drukte Jennifer Aniston die geruchten de kop in. «Brad en ik kunnen het nu heel goed met elkaar vinden. Er spelen geen rare dingen tussen ons. Wat in het verleden is gebeurd, hebben we achter ons gelaten. En nu zijn we beste maatjes. Da’s heel fijn. Brad is een toffe vent, dat weet iedereen. Het is leuk om hem als vriend te hebben. Ik koester onze vriendschap. Want dat is al veel, tegenwoordig. Ik hecht daar veel waarde aan», vertelde ze.

Bang voor online dating

De 52-jarige ‘Friends’-actrice is al enkele jaren vrijgezel. Op zoek naar haar prins op het witte paard is ze eigenlijk niet echt, en al zeker niet via het internet. «God nee. Ik ben een ouderwetse meid. Ik kijk een beetje met afschuw naar die datingsites. Ik ben er zelfs wat bang voor. Geef mij maar écht dates, waarop je elkaar kan zien, voelen en ruiken. Naar rechts of links swipen? Wat een onzin! Een ongemakkelijke start, elkaar aftasten en uiteindelijk een gezellige avond beleven: dát is toch het meest fantastische aan daten? Maar ik hou de boot af. Ik ben blij met het leven dat ik nu leid. Een man zou nu geen meerwaarde zijn, denk ik», besluit ze.