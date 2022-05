Jani Kazaltzis haalt uit naar critici: «Ik zou daar niet over liegen»

Jani Kazaltzis is momenteel als presentator te zien in ‘Viva La Feta’ en ‘Blind Gekocht’. Op sociale media vinden sommige mensen dat hij er moe uitziet. Sommigen vermoeden zelfs dat hij botox gebruikt zou hebben.

Verdikt

De 43-jarige stylist nam op Instagram even de tijd om daar duidelijkheid over te scheppen. «Lieve mensen en vooral ook aan de gemene mensen. Ik ben wat ouder geworden en een beetje verdikt. So what? Voor alle duidelijkheid: ik heb helemaal niets laten opspuiten en ik zou hier ook niet over liegen. Mocht het wel zo zijn, dan is dat nog mijn volledige recht. Ik voel mij heel gelukkig in deze fase van mijn leven, ook al is dat met een paar kilo’s meer. En ja, net als iedereen heb ik soms een vermoeiend opgeblazen gezicht», klinkt het.