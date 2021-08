Jamie-Lee Six openhartig over haar relatie: «Met een ander meisje afspreken vind ik overspel»

Actrice en influencer Jamie-Lee Six praat in ‘Lotte Gaat Diep’ open en eerlijk over haar liefdesleven. Zo heeft ze het onder meer over bedrog en over experimenteren in bed. «Noem me licht ontvlambaar, maar ik wil liefst élke dag van kittekato doen», klinkt het.

Jamie-Lee Six kennen we vooral van jongerenplatform TAGMAG en als actrice in de Ketnet-reeks ‘D5R’, maar de laatste jaren houdt ze zich tevens bezig als influencer. Zo was ze onlangs nog erg openhartig over haar borstvergroting.

In ‘Lotte Gaat Diep’, een rubriek waarin Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen praat over seksgerelateerde onderwerpen, gaat ze dieper in op haar liefdesleven. De 23-jarige West-Vlaamse heeft al een tijdje een vriend - een man waarmee ze al 2,5 jaar bevriend was vóór ze een koppel werden - maar ze houdt hem liever uit de schijnwerpers.

Legeruniform

Wél weet ze perfect waar haar grenzen liggen, een gevolg van het feit dat ze eerder al eens bedrogen werd. «Van een open relatie moet ik niet weten. Sterker nog: één keer mij bedriegen is voldoende om hem de deur te wijzen. Maar ook kussen, in één bed slapen of achter mijn rug met een ander meisje afspreken vind ik al overspel. Ik ben eens bedrogen geweest, en ik wil dat niet nóg eens meemaken. Daarom dat ik in het begin van een relatie telkens een legeruniform aantrek en zeg wat ik absoluut niet tolereer», vertelt ze.

Nieuwe standjes uitproberen

In bed verkent ze dan weer wél graag haar grenzen. «Mijn vriend en ik hebben geen geheimen. Niets leuker dan experimenteren tussen de lakens. Of nieuwe standjes uitproberen. Soms plannen we op voorhand wanneer we intiem zullen zijn. Dan sms ik dat ik ‘goesting’ heb. Mijn lief weet dan dat hij moet presteren zodra hij thuiskomt. Noem me licht ontvlambaar, maar ik wil liefst élke dag van kittekato doen», besluit ze.