James Cameron had Leonardo DiCaprio en Kate Winslet bijna niet gecast in ‘Titanic’: «Kate casten vond ik lui»

Volgende maand wordt ‘Titanic’, de ultieme blockbuster die 11 Oscars won, 25 jaar oud. Het ideale moment voor regisseur James Cameron om terug te blikken op die iconische film. In een interview met GQ deed de regisseur evenwel een bijzondere onthulling: het had geen haar gescheeld, of Kate Winslet en Leonardo DiCaprio waren allebei niet in de film.

Noem een meer iconisch duo dan DiCaprio en Winslet in Titanic. De scène waarin Jack Rose tekent «als een van zijn Franse meisjes», of de «I’m the king of the World»-scène op het dek van de Titanic... Het is moeilijk om die in te beelden met andere acteurs. Toch had het zomaar eens gekund dat die personages door andere acteurs gespeeld werden, geeft Cameron nu toe.

Korset Kate

Zo werd voor Rose aanvankelijk gedacht aan Gwyneth Paltrow in plaats van Kate Winslet. «Ik dacht aanvankelijk niet aan Kate», zegt Cameron. «Ze had al een paar historische drama’s achter de rug waardoor ze de reputatie van ‘Korset Kate’ kreeg die enkel historische films deed.» In de jaren 90 had Winslet bijvoorbeeld al in ‘Sense and Sensibility’ en ‘Hamlet’ gespeeld. «Als ik Kate zou casten, zou het lijken alsof ik het meest luie ding ter wereld deed.» Achteraf heeft Cameron evenwel geen spijt van de casting: «Ze deed het fantastisch.»

DiCaprio wou geen auditie doen

DiCaprio is evenwel een ander verhaal. Cameron zelf had niet getwijfeld over het casten van Leonardo DiCaprio als Jack, maar DiCaprio was niet zo zeker. Eenmaal Winslet gecast werd als Rose werd DiCaprio uitgenodigd voor een screen test met de actrice om de chemie tussen beiden af te toetsen. Dat was evenwel helemaal niet naar de zin van DiCaprio, die sinds zijn Oscarnominatie in 1993 niet meer meedeed aan audities voor filmrollen.

«Hij kwam binnen en dacht dat hij gewoon Kate zou ontmoeten», vertelt Cameron in het interview. «Ik zei: we gaan enkele zinnen doornemen en ik zal dat filmen.» Dat schoot in het verkeerde keelgat bij DiCaprio. «Je bedoelt dat ik moet lezen? Dat doe ik niet», zei DiCaprio. Cameron gaf DiCaprio een hand en zei «Oké, bedankt om langs te komen alleszins.» Vervolgens legde de regisseur uit wat voor project hij wou maken, hoe lang hij eraan zou filmen en dat hij niet licht zou gaan over het casten. «Als je geen auditie wil doen, zal je de rol niet krijgen», vertelde hij aan DiCaprio. De acteur dolf het onderspit, deed auditie en de rest is geschiedenis.