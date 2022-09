Imke uit ‘Ex on the Beach’ verbaast zichzelf: «In één jaar tijd ben ik zo hard veranderd!» (foto)

Imke Roose, die we kennen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, heeft op Instagram een foto gedeeld van exact een jaar geleden. Ze schrikt er zelf van hoe hard ze intussen veranderd is. «17 kilogram extra om van te houden», schrijft ze erbij.

Een half jaar geleden deelde Imke Roose op Instagram mee dat ze kampt met een aandoening aan de schildklier. Daardoor is ze op een jaar tijd zo’n 17 kilogram bijgekomen.

Meer van zichzelf gaan houden

De 21-jarige blondine uit Torhout postte gisteren een kiekje van precies één jaar geleden, toen ze dus 17 kilo minder woog. Ze schrikt zelf van het verschil met nu, zo legt ze uit. «Holy sh*t zeg?! Deze foto is alweer één jaar geleden genomen. In één jaar tijd ben ik dus zo hard veranderd. Best wel choquerend eigenlijk, dag op dag zie je geen verschil. Één jaar verder een immens verschil. Als ik kijk naar gelukkig zijn, haalde ik vroeger uit andere zaken mijn geluk. De dag van vandaag is dit meer en meer familie, vrienden en mijn job. Ik ben meer van mezelf gaan houden. Vroeger toen ik aankwam voelde ik me vreselijk, nu zit ik op de 17 kg extra sinds deze foto. Ik voel me niet eens slecht erdoor. 17 kg om extra van te houden», klinkt het.

Steun

Haar volgers bewonderen haar positiviteit. «Goed dat je dat besef met je meedraagt! Jij mag je oprecht gelukkig prijzen!», «Sexy foto, Imke! En met iets meer vlees zie je er nog steeds top uit», en «Je bent een geweldige vrouw», wordt er onder meer gereageerd.

Hieronder een foto van enkele weken geleden: