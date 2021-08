Imke uit ‘Ex on the Beach’ heeft de liefde gevonden: «Ik twijfelde niet!» (foto)

Imke Roose deed dit jaar mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ als ex-vriendin van Keanu. Tijdens het programma had ze het erg gezellig met Dusty, maar een echte relatie werd het nooit.

Geen geheim

Nu heeft de 20-jarige blondine uit Torhout de liefde toch gevonden. Ze is samen met voetballer Jermaine de Vudler. Op zijn Instagrampagina maakt hij daar geen geheim van, want in zijn biografie staat er een hartje naast Imkes naam. Op de Instagrampagina van Love Reality zien we hen zelfs samen op de foto, naast elkaar en al kussend.

Pril

Imke vertelde aan Love Reality hoe ze Jermaine tegen het lijf liep. «Ik heb hem twee maanden geleden leren kennen in Lakehouse, een zomerbar. Daarna is hij me vaak berichtjes gaan sturen. Alles is nog wel pril, maar hij heeft me wel officieel gevraagd zijn vriendin te zijn, dus twijfelde ik zeker niet», klinkt het.

