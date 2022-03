Imke uit ‘Ex on the Beach’ deelt eerlijke foto: «In 1 jaar tijd ben ik 14 kilogram verdikt»

Imke Roose, bekend van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, praat in een openhartig Instagrambericht over een aandoening waardoor ze het laatste jaar behoorlijk is bijgekomen. «Nooit heb ik er wat van gezegd, tot nu», klinkt het.

De 20-jarige blondine uit Torhout kampt met een aandoening aan de schildklier. Daardoor is ze naar eigen zeggen op één jaar tijd 14 kilogram bijgekomen. Toch bekijkt ze het positief. «Deze foto posten was echt een struggle. In 1 jaar tijd ben ik 14 kilogram verdikt door een aandoening aan mijn schildklier. Nooit heb ik er wat van gezegd, tot nu. Mensen zien altijd of toch vaak het mooie van sociale media. Achter elk persoon schuilt een verhaal en dat is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ik had vroeger ook al wat problemen dat ik mezelf wat te dik vond en dan nu 14 kilogram erbij is niet niks. Alleen bekijk ik het nu wel door een roze bril. Er is nu 14 kilogram meer Imke om leuk te vinden. Moraal van het verhaal: aan elke negatieve kant zit er ook een positieve zijde. Niet alles hoeft meteen slecht te zijn, het hangt er gewoon van af hoe je het bekijkt», schrijft ze op Instagram.

Steun

Haar volgers loven haar oprechtheid en praten haar moed in. «Dik? Meid je hebt een mooi figuur», «Je blijft een topvrouw», «Ik ben trots op je over hoe je hiermee omgaat», en «Je bent prachtig zoals je bent», lezen we onder meer in de reacties.