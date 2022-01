Imen uit ‘Love Island’ breekt met vriend: «Er is geen ruzie of haat, maar...»

Eind november raakte bekend dat Imen een relatie had met ene Sam, iemand die ze had leren kennen op een festival. «Hij is lief, leuk, knap en schattig, haha. Hij maakt mij echt super gelukkig», vertelde ze toen nog.

Geen goede match

Intussen zijn de twee niet meer samen. «Ik wil jullie bij deze laten weten dat Sam en ik niet meer samen zijn. Er is geen ruzie of haat. We gingen al een tijdje met elkaar, maar we zijn er toch achter gekomen dat we niet bij elkaar passen. Verder wens ik Sam alle liefde en geluk van de wereld toe», schrijft ze op Instagram.

Gedumpt

Op ‘Love Island’ kende Imen ook al weinig geluk in de liefde. Het klikte toen goed met Remco, tot hij toegaf dat hij gevoelens had voor een vrouw in Nederland. Daardoor moesten zowel Remco als Imen het datingeiland meteen verlaten.