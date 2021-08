Ian Thomas keek al op vroege leeftijd porno: «Ik zei: wtf is dit?»

Ian thomas werd tien jaar geleden bekend door een cover van Justin Bieber. Later bracht hij zelf ook eigen muziek uit en acteerde hij onder meer in ‘Spoed’ en ‘Familie’. In ‘Lotte Gaat Diep’, een rubriek waarin Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen praat over seksgerelateerde onderwerpen, doet hij zijn seksleven uit de doeken. Zo herinnert hij zich nog het moment waarop hij porno ontdekte. «Ik weet dat niet bewust, maar porno is iets dat ik echt wel al op jonge leeftijd gezien heb. Ik denk dat ik in het vijfde of zesde leerjaar zat, dus 11 of 12 jaar was. Iemand in mijn klas zei: ‘bro, check dit’. Ik klikte erop, typte iets in en zei: ‘wtf is dit?’ Er werd in de klas ook gewoon over gesproken», is hij eerlijk.

Op de foto met fans

Op de vraag of hij ooit zijn status als bekende Vlaming misbruikt heeft, antwoordt hij affirmatief. «Op Pukkelpop bijvoorbeeld, toen ik 17 jaar was. Ik was me aan het amuseren, snap je? Meisjes kwamen naar me toe om samen op de foto te gaan. Ik vroeg hen dan weleens of ze iets wilden gaan drinken. Dus in die zin heb ik mijn status wel misbruikt», klinkt het.

Seksueel ontplooien

De 24-jarige zanger, die al vier jaar een relatie heeft, onthult dat hij ontmaagd werd op zijn 18de. «Dat was heel chill en er was veel vertrouwen. Daarvoor deed ik wel andere dingen vanaf mijn 15de, maar nog geen seks. Daar was ik wel blij om, want ik was er toen nog niet echt klaar voor. Het moest echt met de juiste persoon gebeuren. (…) Daarom dat dat nu ook zo leuk is in een relatie. Dat je elkaar door en door kent, elkaar vertrouwt, en de schaamte volledig weg is. Dan kan je jezelf volledig seksueel ontplooien», besluit hij.

Het volledige interview kan je HIER beluisteren.