Hugo Matthysen houdt na 35 jaar op met Clement Peerens Explosition

Het Vlaamse muzieklandschap rouwt. Het absurdistische Antwerpse popicoon Hugo Matthysen heeft aangekondigd dat hij voorgoed afscheid neemt van de Clement Peerens Explosition (CPEX). Er zullen geen hits meer toegevoegd worden aan het oeuvre waar onder meer ‘Vinde Gij Mijn Gat (Ni te Dik in deze Rok)’, ‘Foorwijf’ en ‘Boormachien’ in pronken. 35 jaar na zijn geboorte in het Leugenpaleis zal CPEX zijn publiek uitzwaaien met een laatste afscheidsshow.

In september kondigde Hugo Matthysen nog een korte pauze aan van zijn geliefde band Clement Peerens Explosition, maar nu blijkt dat het voorgoed over and out is voor de rocker met de pornosnor. Een groot verlies voor de Vlaamse muziek, want CPEX kent een rijke en lange geschiedenis.

Muziekgeschiedenis

Begin de jaren negentig ontstond het project tijdens het Stubru-programma Het leugenpaleis, waarna het verder doorgroeide op Canvas in het peulengaleis. In 1994 was het officieel: Clement Peerens, het vuilgebekte popicoon dat Antwerps predikte alsof het de tien geboden waren, was geboren.

Sindsdien zag Matthysen, samen met zijn kompanen Ronny Mosuse (Sylvain Artbeliën) en Bart Peeters (Vettige Swa), alle dorps- en stadskernen van Vlaanderen. Na verloop van tijd verving Aram van Ballaert (Lady Dave) de Vettige Swa, nadat die gehoorproblemen kreeg - of naar verluidt in de Thaïse gevangenis belandde.

Geen antwoorden

En dat brengt ons tot vandaag. Toen Het Nieuwsblad polste waarom de stekker uit CPEX getrokken werd, liet Peerens enkel weten dat ze daar «geen zaken» mee hebben: «Ik ga dat niet aan uw neus hangen, want ge zou dat toch niet snappen.»

Antwoorden krijgen we dus niet van Clement Peerens, maar een concert wordt ons wel nog gegund. Op 20 december 2022 treedt Clement Peerens Explosition nog een allerlaatste keer op in De Roma, uiteraard in thuisstad Antwerpen.