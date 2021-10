Hoogzwangere vriendin van Lenny uit ‘Blind Getrouwd’ deelt foto van buikje: «Zo mooi!»

Vier maanden geleden maakten Chloé Evangelista (32), bekend van ‘Expeditie Robinson 2018’, en Lenny Janssens (39), die in 2019 tevergeefs gekoppeld werd aan Jolien, bekend dat ze in november een kindje verwachten. Nog enkele weken wachten dus, maar intussen deed het koppel een liefdevolle shoot met hun tweetjes - of drietjes eigenlijk.

Mooi zwanger

Chloé deelde het prachtige resultaat op Instagram. «Liefde is alles», schreef ze erbij. Haar volgers zijn lovend over de foto’s. «Wauw, je bent zo mooi zwanger», «Jullie stralen», en «Zo mooi! Prachtig koppel», klinkt het onder meer in de reacties.

