Hoogzwangere Kat Kerkhofs poseert in bikini: «Je ziet er fantastisch uit!» (foto)

De 33-jarige vrouw van Rode Duivel Dries Mertens is negen maanden zwanger en kijkt in het zonnige Italië reikhalzend uit naar het moment waarop haar zoontje beslist om het licht te zien.

Benieuwd

Vandaag poseerde ze in bikini, waardoor haar bolle buik goed te zien is. «Poseren terwijl ik hoogzwanger ben», knipoogt ze erbij. Ook haar volgers zijn razend benieuwd en complimenteren haar massaal met de kiekjes. «Je bent zo mooi», «Hopelijk komt hij er snel aan», «Heel mooi zwanger», «Ik kan niet wachten om baby Ciro te zien», «Je ziet er fantastisch uit», «Zalig! Je doet het toch maar», en «Je straalt», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.