Hoogzwangere Astrid Coppens deelt foto van bolle buik: «Nu begint het echt te korten»

Astrid Coppens heeft een prachtige foto gedeeld waarop haar zwangerschapsbuikje heel goed te zien is. «Zo liefdevol, je straalt», wordt er gereageerd.

Begin mei maakten Astrid Coppens en haar man Bram bekend dat ze voor de tweede keer mama en papa worden. De 39-jarige brunette is inmiddels 36 weken in verwachting en poseerde op artistieke wijze op Instagram. «Vandaag ben ik 36 weken, nu begint het echt te korten», schrijft ze bij het kiekje.

Wondertje

Haar volgers kunnen nauwelijks geloven hoe mooi zwanger ze (alweer) is. «Wat zie je er prachtig uit», «Zo liefdevol, je straalt», «Hopelijk zijn de laatste weken niet te zwaar en kan je volop genieten van jullie wondertje», en «Hoe mooi kan je zwanger zijn!», lezen we onder meer in de reacties.