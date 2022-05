Hilary Duff poseert poedelnaakt in magazine: «Ik wist dat dit me angst zou inboezemen»

Het Amerikaanse blad ‘Womens Health’ pakt deze maand uit met een naaktshoot met Hilary Duff. Het resultaat is verbluffend, maar het heeft haar toch veel moeite gekost om het te doen. «Dus, dit was spannend... Ik wist dat dit me angst zou inboezemen en ik had gelijk! Maar ik vond het echt leuk. Ik voelde me sterk en heb veel gelachen bij sommige poses die ik moest aannemen zonder mijn hoog getailleerde moederjeans en te grote wat-ik-normaal-zou-dragen», vertelt ze op Instagram.

Eetstoornis

De 34-jarige mama van drie werd als tiener bekend als Lizzie McGuire in de gelijknamige komedieserie. Later had ze ook een succesvolle zangcarrière met hits zoals ‘So Yesterday’ en ‘Come Clean’. In haar tienerjaren ontwikkelde ze echter een eetstoornis omdat ze jarenlang probeerde te voldoen aan de normen van Hollywood. Die moeilijke periode ligt intussen gelukkig ver achter haar. «Ik ben trots op mijn lichaam. Ik ben er trots op dat het drie kinderen heeft voortgebracht», glundert ze in het magazine.

Inspiratie

Duff maakt behoorlijk wat indruk met haar fotoshoot, zo blijkt uit de vele positieve reacties op Instagram. «Wow, dit is zo bevrijdend en mooi! We bewonderen je echt zo hard!», «Oh mijn God, adembenemend mooi! Je bent een inspiratie op vele vlakken», en «Prachtig! Je lijkt erg zelfverzekerd zonder ermee te pronken. Het ziet er heel oprecht uit», om er maar enkele mee te geven.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.