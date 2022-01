HIER kan je straks naar de veelbesproken reportage over ‘The Voice’ kijken

Vandaag, om 16 uur, kunnen we eindelijk de veelbesproken reportage van ‘BOOS’ bekijken over wat het medianieuws de afgelopen dagen domineerde: het seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik van medewerkers van ‘The Voice of Holland’. Het nieuws werd zaterdag zelf al bekendgemaakt door de zender, RTL Nederland, en producer ITV.