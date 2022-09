Herman Brusselmans onthult geslacht van zijn baby: «Zolang het kindje maar gezond is»

In juli maakte Herman Brusselmans bekend dat hij voor het eerst papa wordt. Zijn partner, de Amsterdamse Lena (30), is in verwachting van een jongetje, zo onthullen ze nu in Het Laatste Nieuws. «Ik ben daar heel enthousiast over. Maar om het met een cliché te zeggen: uiteindelijk maakt het geslacht niet uit, zolang het kindje maar gezond is. Momenteel gaat het alvast prima. Lena voelt zich goed, en ook met onze zoon is alles in orde. Dat is nu mijn voornaamste bekommernis. Naast het aanschaffen van babyspulletjes, bedenken welke kleur de kinderkamer krijgt en proberen om cool te blijven tijdens de bevalling», lacht hij.

Tijdje stoppen met werken

De 64-jarige schrijver wil, als zijn zoontje daar eindelijk is, zoveel mogelijk tijd met hem spenderen. «We moeten daar niet onnozel over doen: de kans dat ik nog leef wanneer mijn zoon dertig is, is miniem. Ik moet zoveel mogelijk genieten van onze tijd samen. Momenteel kan ik het mij nog permitteren om mijn eigen agenda na te jagen. Maar wanneer onze zoon er eenmaal is, staan Lena en ik daar gelijkwaardig in. Het is niet de bedoeling dat mijn vriendin dan alle zorgen op zich neemt. Vanaf nieuwjaar tot midden 2024 ga ik niet werken, zodat we écht een team kunnen vormen. Ik zal dus ook pampers verversen, en met de kinderkoets over de Gentse kasseien hobbelen», besluit hij.