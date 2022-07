Henkie, zanger van ‘Lief Klein Konijntje’, is overleden

De Nederlandse volkszanger Henkie is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Henkie scoorde in 2004 een hit in Nederland en België met ‘Lief Klein Konijntje’. Dat laat Kurt Frederickx, destijds zijn promotiemanager, woensdag weten op vraag van de familie van de zanger. Henkie worstelde al enkele jaren met zijn gezondheid.