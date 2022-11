Hanne uit ‘Boer zkt Vrouw’ openhartig over haar geaardheid: «Dat is niet plots gekomen»

Hanne Zoomers, die we nog kennen uit ‘Boer zkt Vrouw’, heeft tijdens een vragenuurtje meer uitleg gegeven over haar relatie met een vrouw en hoe die tot stand gekomen is.

Twee jaar geleden vond Hanne Zoomers in ‘Boer zkt Vrouw’ de liefde bij kippenboer Frits. Een jaar later gingen ze echter uit elkaar en in mei van dit jaar bleek dat Hanne samen was met een vrouw, Jaike Dekkers, souschef van restaurant Nebo op het Nieuw Zuid in Antwerpen.

Onderbewustzijn

De 25-jarige brunette hield vandaag een vragenuurtje op Instagram. Heel wat volgers visten naar antwoorden in verband met haar liefdesleven. Zo vroeg iemand haar hoe ze ontdekte dat ze op vrouwen valt. «Dat is niet plots gekomen. Het is er altijd ergens onbewust geweest. Maar hoe zeggen ze dat: de juiste persoon op het juiste moment?», antwoordt ze.

Biseksueel

Op de vraag of ze dan totaal niets meer moet hebben van mannen, reageert ze als volgt. «Deze had ik wel verwacht. Momenteel zijn we zeven maanden samen en ik hoop dat dat zo gaat blijven. Dus ja, momenteel heb ik alle mannen afgezworen. Aangezien ik bi - en dus niet enkel voor de vrouwen - ben, wist ik niet wat de toekomst ging brengen», klinkt het.

Juiste plek

Om af te sluiten vroeg iemand «of een boerin beter is dan een boer». «Ieder zijn ding zeker? Iedereen heeft zijn goede kanten natuurlijk, maar voor mij zit ik nu op de juiste plek», besluit ze.

Hanne en haar vriendin Jaike: