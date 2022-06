Hanne Troonbeeckx is in het huwelijksbootje gestapt: «Keihard van genoten!»

Hanne Troonbeeckx (43) en haar twaalf jaar jongere vriend Steffen Brans (31) hebben elkaar afgelopen zaterdag het jawoord gegeven in Ibiza. Eindelijk, want door corona werd hun huwelijk tot tweemaal toe uitgesteld.

Liefdesceremonie

Ze deelde enkele kiekjes van hun grote dag op Instagram. «Op 11 juni stapten mijn heerlijkheid en ik officieel in het huwelijksbootje! Hoewel deze dag eerder als een ‘formaliteit’ aanvoelde voor ons, hebben we er toch keihard van genoten! De ‘liefdesceremonie’ (die voor ons het échte officiële moment is) vieren we over 4 dagen met alles erop en eraan», schrijft ze erbij.

Volwassen voor zijn leeftijd

Hanne leerde Steffen, de zaakvoerder van Appwise, een Diepenbeeks bedrijf dat apps ontwikkelt, een goeie vier jaar geleden kennen. In 2019 vroeg Steffen haar ten huwelijk. Eerder vertelde ze dat ze niet gelukkig was in haar vorige relatie. «Met Steffen heb ik de loterij gewonnen. Bij mijn ex kon ik niet tot rust komen, hij heeft me erg ongelukkig gemaakt. Steffen is dan wel twaalf jaar jonger dan ik, maar hij staat zo volwassen in het leven. Eind vorig jaar trakteerde hij me voor mijn verjaardag op een romantisch weekendje Venetië. Zalig was dat», vertelde ze in Dag Allemaal.