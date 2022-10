Halfnaakte foto van Kim Feenstra verwijderd, maar ze deelt hem opnieuw: «Ze zijn gewoon jaloers!»

Het Nederlandse model Kim Feenstra is niet te spreken over het feit dat een foto van haar door Instagram verwijderd werd. Intussen werd het kiekje weer online geplaatst.

Afgelopen vrijdag deelde Kim Feenstra enkele foto’s waarop ze halfnaakt poseert in een hotelkamer. Ze bedekt weliswaar haar boezem, maar toch vonden meerdere mensen hem blijkbaar ongepast. «Dankjewel volgers voor het reporten van deze post. Instagram heeft hem verwijderd», zuchtte ze in haar Stories.

Nieuwe beoordeling

De 37-jarige actrice en model begreep in eerste instantie niets van die beslissing. «Echt heel Instagram staat vol met zwaar seksueel getinte afbeeldingen. Je hoeft er alleen maar op te zoeken. (...) En dan gaat Instagram deze foto’s verwijderen doordat het in strijd is met hun richtlijnen?», klonk het. Daarop deelde ze de bewuste foto opnieuw. Uiteindelijk vroeg ze tevens een nieuwe beoordeling aan. Met succes. «Ze hebben de verwijderde foto’s twee keer teruggeplaatst», schreef ze.

Verontwaardiging

Ook haar volgers snapten niet waarom Instagram de foto aanvankelijk verwijderde. «Er is geen tepel te zien, dus wat is eigenlijk het probleem?», « Dit is toch waanzinnig mooi», en «Niets van aantrekken, Kim. Sommige mensen zijn gewoon jaloers!», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.