Halfnaakte Cardi B poseert in intieme zwangerschapsshoot (foto’s)

De 28-jarige Cardi B en haar echtgenoot, rapper Offset, maakten zondag op de BET Awards bekend dat ze in blijde verwachting zijn van hun tweede kindje samen. De rapster kwam tijdens een optreden van Offsets groep Migos op het podium in een zwart bodysuit met een transparante stof voor haar duidelijk bolle buik. Vlak nadien volgde een eerste intiem Instagram-kiekje, waarop Cardi B te zien is met een ingegipste buik en boezem.