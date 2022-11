Graspop lost 103 nieuwe namen, voorverkoop start zaterdag

Graspop vindt in 2023 plaats van 15 tot en met 18 juni, opnieuw vier dagen lang dus. Eerder maakte het festival al de headliners Slipknot, Def Leppard, Mötley Crüe, Parkway Drive, Ghost en Gojira bekend. Enkel op donderdag en vrijdag ontbreekt nog een co-headliner. De voorverkoop start zaterdag om 10 uur via ticketmaster.be.

Reünie

Metalliefhebbers kunnen dus onder meer uitkijken naar de reünie van Pantera, met zanger Phil Anselmo en bassist Rex Brown. De band speelde voor het laatst live in 2001 en verloor intussen gitarist ‘Dimebag Darrell’ Abbott (moord) en diens broer Vinnie Paul (ziekte).

Andere bekende namen van het hardere genre die naar Graspop komen zijn In Flames, At The Gates, Cradle of Filth en Arch Enemy. Opvallend is ook de komst van Hollywood Vampires, de supergroep van Alice Cooper, Joe Perry en acteur Johnny Depp.

Debuut

Ook op het vlak van hardcore, rock en punkrock strikte Graspop al een aantal klinkende namen. De Californische punkband Rancid bijvoorbeeld, maar ook Papa Roach, Danko Jones, Anti-Flag, Less Than Jake en The Chats komen langs. Van de 103 donderdag bekendgemaakte bands maken er trouwens 41 hun debuut in Dessel.