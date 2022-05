Graf van Harry Potter-elf Dobby wordt mogelijk verplaatst wegens...te veel sokken

Het graf van Dobby, de heldhaftige elf uit Harry Potter , krijgt mogelijk een nieuwe plek toegewezen. De Britse vereniging voor natuurmonumenten National Trust maakt zich zorgen over de infrastructuur van het zoetwaterstrand bij Pembrokeshire in Wales, waar Dobby in de films begraven werd. De plek dreigt overbelast te geraken, nu fans maar sokken en boodschappen blijven achterlaten.

Ook een dik decennium na het afsluiten van de Harry Potter-saga, blijven de verhalen van the boy who lived en zijn kompanen verderleven. Dat geldt ook voor het personage Dobby, de zachtaardige maar dappere elf, die in de strijd tegen Voldemort het leven liet toen Bellatrix van Detta een mes in zijn kleine lijfje wierp. Om zijn heroïsche daad te eren brengen fans nog dagelijks sokken naar zijn graf: in de wereld van Zweinstein zijn elfjes tenslotte slaven tot ze een kledingstuk krijgen van hun meester. In het geval van Dobby ging het om een sok.

Dat eerbetoon wordt nu evenwel een probleem. De Freshwater West beach in Pembrokeshire kan enerzijds de toestroom aan toeristen niet meer aan. Anderzijds wordt de natuurlijke site vervuild door de sokken, of belanden de sokken in het water.

Overlast

National Trust neemt daarom een enquête af over de toekomst van de plek. «Sinds de laatste jaren zien we een toename aan bezoekers die willen genieten van al wat Freshwater West te bieden heeft, inclusief het strand», klinkt het in een statement. «Hoewel we niets fijner vinden dan mensen te verwelkomen op de site, staan onze faciliteiten en infrastructuur nog meer onder druk nu de bezoekersaantallen toenemen. We willen bezoekers een aangename en veilige ervaring bieden, maar ook de toekomst van dit speciale landschap verzekeren.»

Daarom stellen ze voor om het graf van Dobby te herlokaliseren naar een meer gepaste publieke locatie, al staan niet alle fans daarvoor te springen.