‘Gossip Girl’-reboot:dit is alles wat we al weten

De iconische serie Gossip Girl vercheen voor het eerst in 2007 en volgde de levens van een groep rijke Upper East Siders. Een centraal thema in de show was Gossip Girl, een anonieme blog die de levens van de hoofdpersonages van dichtbij opvolgde. De show kwam jammer genoeg tot een einde in 2012 en liet daarbij een groot aantal fans verweesd achter.

De reboot zal zich acht jaar na de gebeurtenissen van de originele show afspelen en zal zich focussen op een nieuwe generatie Upper East Siders. Het is wel nog even wachten op de reboot, die tien episodes zal duren, want die komt pas op 9 juli op Streamz. Dit is alles wat we er voorlopig al over weten.

De originele producers blijven aan boord: Josh Schwartz en Stephanie Savage. Ook kostuumdesigner Eric Daman is gestrikt voor de serie. «Ik kan niet wachten om de nieuwe én oude Gossip Girl-fans te inspireren met de beste mode van dit tijdperk!» vertelt hij in Teen Vogue. Daarnaast zal ook originele schrijver Joshua Safran een rol spelen in de reboot.

Meer diversiteit

«Er was niet bepaald veel representatie in de originele show», aldus sceneraioschrijver Joshua Safran. De nieuwe serie zal niet alleen meer mensen van kleur tonen, maar ook de LGTBQ+ gemeenschap komt prominenter aan bod.

Gossip Girl is niet langer een blog

Sociale media zal een grote rol spelen in de serie. «Gossip Girl is geëvolueerd van een blog naar iets wat lijkt op een allesomvattend sociale media platform», aldus journalist Brian Moylan in Cosmopolitan.

De cast is al bekend

Emily Alyn Lind speelt Audrey Hope, een personage dat «een langdurige relatie heeft gehad en zich begint af te vragen wat er nog meer zou kunnen zijn.» Naar verluidt zou ze de moderne vertaling zijn van Serena van der Woodsen, maar het personage heeft ook heel wat gemeen met Blair. Zo zal ook Audrey’s moeder een designer zijn, net als Blair. Lind speelde eerder in shows als ‘Revenge’ en ‘Code Black’.

Jordan Alexander zou ook een centrale rol spelen als Julien Calloway, een influencer. De actrice is bekend door eerdere series als ‘Sacred Lies’ en ‘Unbury the Biscuit’.

De 17-jarige Whitney Peak vertolkt de rol van Zoya Lott, een soort van Dan Humphrey in de groep. Peak speelde eerder al de rol van Judith Blackwoord in de series ‘Chilling Adventures of Sabrina’, ‘Molly’s Game’ en ‘iZombie’.

Skater en model Evan Mock heeft zijn eerste acteerrol te pakken als Akeno ‘Aki’ Menzies. Volgens de verhaallijn is hij het vriendje van Audrey.

De singer-songwriter Eli Brown speelt Otto ‘Obie’ Bermann IV, een rijke weldoener uit Duitsland. Brown vertolkte eerdere rollen in ‘The F**k-It List’ en ‘Run Hide Fight’.

Savannah Smith speelt Monet de Haan. Over dit personage is nog niet veel geweten, buiten het feit dat ze «macht» zou hebben.

Model Zion Moreno speelt Luna La. Moreno verscheen eerder in ‘Claws’, maar maakte haar carrière vooral in de modewereld.

Thomas Doherty speelt Max Wolfe. De zanger en acteur heb je misschien al eerder gezien in ‘Descendats 2’, ‘Catherine The Great’ of ‘High Fidelity’.

Tavi Gevinson kruipt in de huid van het mysterieuze personage Kate Keller. De bedenker van Rookie, een online blad voor tieners, kon je al eerder zien acteren in ‘The Twilight Zone’-reboot en ‘Scream Queens’.

Dit personage uit de originele show keert sowieso terug

Er is hoop dat sommige van de originele personages zullen verschijnen in de episodes. «We hebben met hen contact opgenomen om hen te laten weten dat we hen er graag bij zouden betrekken», aldus Schwartz in Entertainment Tonight. «Ze speelden deze personages zes jaar lang en als ze er genoeg van hebben, willen we dat natuurlijk respecteren.» Screenwiter Safran kan echter al één ding uitsluiten: er zullen geen kinderen van de voormalige personages verschijnen. «Zo oud zijn we niet», grapte hij tegen TCA. Wie wél alvast een comeback maakt is Kristen Bell, de originele stem achter Gossip Girl.