Goed nieuws! Angèle kondigt vijf nieuwe concerten aan op Belgische bodem Eind oktober kondigde Brusselse zangeres Angèle (25) haar album 'Nonante Cinq' aan, maar er is nog meer goed nieuws voor haar Belgische fans. De zangeres laat weten dat ze eind volgend jaar vijf concerten plant in Het Sportpaleis en Vorst Nationaal. Met 'Bruxelles, je t'aime' bracht Angèle voor het eerst in lange tijd opnieuw solomuziek uit en lichtte ze hiermee al een tipje van de sluier op van haar nieuwe album 'Nonante Cinq'. Dat album, dat een verwijzing is naar haar geboortejaar, komt uit op 10 december. Tegelijk kondigde ze eind oktober ook aan dat ze tal van concerten zal geven in het voorjaar en najaar van 2022 in grote Franse steden. Enkel op 16 mei volgend jaar zou de Brusselse zangeres optreden in het Brusselse Vorst Nationaal. De tickets voor dat concert waren al heel snel de deur uit, maar haar fans krijgen nu een nieuwe kans om de populaire zangeres aan het werk te zien.

Eerste keer Sportpaleis

Vier van de nieuw aangekondigde concerten zullen ook plaatsvinden in Vorst Nationaal. Op 10 december 2022 - exact een jaar na de release van haar album - zal Angèle haar nieuwe album voorstellen in het Sportpaleis. Het is de eerste keer voor de zangeres dat ze daar zal optreden. Of Angèle ook nog andere concerten op de agenda heeft staan op de Belgische festivals deze zomer, is nog niet duidelijk.