Gloednieuwe trailer ‘Sex Education’ belooft vurige geslachtsdelen en véél drama (video)

Zet 17 september met stip in je agenda, want de gelauwerde Netflix-serie over taboeloze seks start eindelijk aan zijn derde seizoen. Een nieuwe trailer belooft alvast een verderzetting van het welgekende recept: Britten, drama en brandende balzakken.

We hebben er bijna twee jaar op moeten wachten, maar Otis en zijn excentrieke kompanen mogen eindelijk opnieuw op de Moordale-campus vertoeven. Alleen zal de middelbare school er in het derde seizoen net een tikkeltje anders uitzien. Een knappe nieuwe directrice wil dat de losbandige scholieren opnieuw in het gareel lopen. Ze maakt komaf met de vrije liefde en plaatst seks opnieuw volledig in de gevarenzone: “Seks zal je leven ruïneren!”

Maar ‘Sex Education’ is net bekend en geprezen vanwege zijn openheid over seks, dus lang zullen die ideeën allicht niet standhouden. In de trailer zien we tenslotte ook hoe Otis een pornosnor groeit om zijn liefdesverdriet om Maeve te verwerken, hoe Eric en Adam zich willen wagen aan ‘hun eerste keer’ en vooral veel rampspoed, geslachtsdelen, naaktheid, gefriemel, gekus en een geit. Om maar te zeggen: ook het derde seizoen zal opnieuw vol verrassingen en vunzigheid zitten. Zet de popcorn maar al klaar!