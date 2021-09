Giuliano uit ‘Love Island’ heeft nieuwe vriendin: «Ik ben zo blij dat je in mijn leven gekomen bent» (foto)

Op ‘Love Island’ klikte het aanvankelijk goed tussen Giuliano en Lisa, maar toen Feline de villa binnenwandelde, was hij helemaal verkocht aan haar. Jammer genoeg duurde ook dat sprookje niet lang meer na de opnames, dus bleef Giuliano vrijgezel.

Verjaardag

Tot nu, want de 28-jarige man uit Pelt heeft een relatie met Lexi van Oerle, een 22-jarig model uit Noord-Brabant. Op Instagram feliciteerde hij haar met haar verjaardag. «Gelukkige verjaardag aan de liefste, mooiste, grappigste en meest zorgzame persoon ter wereld! Ik ben zo blij dat je in mijn leven gekomen bent en ik kijk uit naar onze mooie toekomst samen. Bedankt om me zo gelukkig te maken. Ik hou van je», schreef hij bij een foto van hun tweetjes. Lexi reageerde zelf ook op het kiekje. «Dankjewel allerliefste, ik ben zó blij met je! Ik hou super veel van je», klinkt het.