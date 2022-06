Gezicht van Justin Bieber deels verlamd door zeldzame ziekte

Er is slecht nieuws voor popzanger Justin Bieber. Nadat hij al enkele concerten van zijn nieuwe wereldtournee had moeten annuleren, heeft hij nu bekendgemaakt waarom: Bieber lijdt aan het syndroom van Ramsay-Hunt, waardoor de helft van zijn gezicht verlamd is.

Bieber maakte het nieuws van zijn ziekte zelf bekend in een Instagram-video. Hij zegt te lijden aan het syndroom van Ramsay-Hunt, een zeldzame infectieziekte. «Het is een virus dat de zenuwen in mijn oor en in mijn gezicht aantast, waardoor het verlamd is», legt de zanger uit in de video. Hij toont dat hij maar aan één kant met zijn oog kan knipperen en maar langs één kant van zijn mond kan lachen. «Ik ben fysiek niet in staat om op te treden», klinkt het. Bieber zal zijn aankomende tournee dus voor onbepaalde duur moeten annuleren.

De zanger sluit af met een bedankje aan zijn fans voor het geduld. «Ik ga beter worden», zegt hij vastberaden, waarna hij nog toevoegt dat hij er met oefeningen aan werkt om terug gevoel in zijn gezicht te krijgen.

Kans op herval

De boosdoener van het Ramsay-Huntsyndroom is een virus uit de herpesfamilie, dat naast gezichtsverlamming ook uitval van het gehoor of een verstoring van het evenwichtsorgaan tot gevolg kan hebben. Van herpesvirussen is geweten dat ze je hele leven lang blijven sluimeren. Net zoals een koorstblaasje, ook een gevolg van het herpesvirus, bij vermoeidheid of stress weer terug kan komen, kan ook Bieber eenmaal genezen weer hervallen op momenten dat zijn immuunsysteem is verzwakt. Het herstel van de eerste besmetting zou maanden of zelfs weken kunnen duren.