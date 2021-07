«George en Amal Clooney opnieuw in verwachting van tweeling»

George Clooney (60) en zijn vrouw Amal (43) zouden opnieuw ouders worden. Dat schrijft het Britse OK! Magazine. De acteur en de mensenrechtenadvocate zouden alweer een tweeling verwachten. Hun eerste tweeling, Ella en Alexander, is intussen vier jaar.

George Clooney en Amal Clooney, toen nog Amal Alamuddin, leerden elkaar kennen in 2013. In 2014 gaven ze elkaar het jawoord, en nog eens drie jaar laten werden ze de trotse ouders van tweeling Ella en Alexander. Nu zou het gezin opnieuw aan gezinsuitbreiding doen. Meer zelfs: hun kroost zou verdubbelen, want volgens een ingewijde zou het echtpaar opnieuw een tweeling verwachten. Amal probeerde al langer zwanger te worden, klinkt het, maar gezien haar leeftijd was dat geen evidentie.

Zichtbaar zwanger

OK! Magazine schrijft dat ze het nieuws op 4 juli bekendmaakten aan enkele dichte vrienden, tijdens een etentje in hun favoriete restaurant ‘Il Gatto Nero’ aan het Italiaanse Comomeer. «Amal zou het eerste trimester al voorbij zijn. Je kan nu echt zien dat ze zwanger is», vertelde een bron aan OK! «George was zo blij en kon niet wachten om het nieuws te delen. Ook grote broer en zus Alexander en Ella zouden heel blij zijn met het nieuws, ze kijken er echt naar uit», klinkt het.