GÊNANT! Billie Eilish negeert fan die tijdens videocall zegt hoe leuk ze haar vindt (video)

Het gênante momentje speelde zich af tijdens een Q&A-sessie via Zoom. Enkele fans mochten Billie enkele vragen stellen. Toen de moderator zei dat er nog één vraag mocht komen, maakte een van de meisjes van de gelegenheid gebruik om haar bewondering voor Billie te tonen. «Het is geen vraag, maar bedankt, ik vind je super leuk, Billie», klinkt het. Daarna volgt een doodse stilte van enkele seconden. Pijnlijk, want zo lijkt het alsof de 19-jarige zangeres de fan negeert.

Vertraging

De video ging viraal op TikTok en werd inmiddels al 1,5 miljoen keer bekeken. Sommigen vragen zich af waarom Billie op die manier reageert terwijl anderen denken dat er een probleem was met de verbinding en Billie de vraag dus niet of met vertraging gehoord heeft.